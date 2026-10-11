МО: взятие Новотроицкого и Петровского создало условия для наступления ВС России

Российские военные, освободившие населенные пункты Новотроицкое и Петровское в ДНР, создали условия для дальнейшего продвижения ВС России в глубину обороны ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«В ходе освобождения двух населенных пунктов штурмовые группы мотострелковых соединений группировки войск „Центр“ действовали скрытно, применяли обманные действия и вводили противника в заблуждение», — уточнили в военном ведомстве.

Расчеты войск беспилотных систем поразили выявленные цели, обеспечив продвижение штурмовых групп. Российская авиация ударила по украинским опорникам в лесополосах на подступах к Новотроицкому и Петровскому.

В Минобороны отметили, что освобождение села и поселка в ДНР позволило армии России улучшить тактическое положение в этом районе. Подразделения группировки войск «Центр» заложили основу для наступления вглубь обороны ВСУ на данном направлении.

Бойцы «Центра» освободили Новотроицкое и Петровское 11 октября.