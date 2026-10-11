360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Взятие Новотроицкого и Петровского улучшило тактическое положение ВС России — МО

    МО: взятие Новотроицкого и Петровского создало условия для наступления ВС России

    Российские военные, освободившие населенные пункты Новотроицкое и Петровское в ДНР, создали условия для дальнейшего продвижения ВС России в глубину обороны ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

    «В ходе освобождения двух населенных пунктов штурмовые группы мотострелковых соединений группировки войск „Центр“ действовали скрытно, применяли обманные действия и вводили противника в заблуждение», — уточнили в военном ведомстве.

    Расчеты войск беспилотных систем поразили выявленные цели, обеспечив продвижение штурмовых групп. Российская авиация ударила по украинским опорникам в лесополосах на подступах к Новотроицкому и Петровскому.

    В Минобороны отметили, что освобождение села и поселка в ДНР позволило армии России улучшить тактическое положение в этом районе. Подразделения группировки войск «Центр» заложили основу для наступления вглубь обороны ВСУ на данном направлении.

    Бойцы «Центра» освободили Новотроицкое и Петровское 11 октября.

    Читайте также

    Бойцы «Запада» за сутки уничтожили 216 БПЛА и 48 НРТК ВСУ

    В России усовершенствуют танк Т-14 «Армата» с учетом опыта СВО

    Западной бронетехнике ВСУ нечего делать на СВО — глава «Уралвагонзавода»

    Трамп после разговора с Путиным заявил о приближении урегулирования на Украине

    Сапер в одиночку обезвредил восемь мин и спас боевого товарища

    ВС России освободили два населенных пункта в ДНР

    Российские военные освободили Резниково и Купино под Харьковом

    ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ в ДНР

    Пушилин рассказал о бесчинствах ВСУ в Донбассе

    Пушилин указал на угрозу жителям подконтрольных ВСУ городов

    Бойцы «Запада» за сутки уничтожили 113 тяжелых мультикоптеров ВСУ

    Бойцы «Запада» сорвали ротацию ВСУ у Краснооскольского водохранилища в ДНР