Путину доложили об атакованном танкере «Афрамакс Рио»

Президент России Владимир Путин получил все доклады по ситуации с танкером «Афрамакс Рио». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого привел «Интерфакс» .

«Все доклады получены. С ликвидацией последствий все хорошо», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Так Песков ответил на вопрос, докладывали ли главе государства о случившемся.

Вечером 6 октября танкер с нефтью под флагом Либерии атаковали безэкипажные катера в Черном море. В результате это вызвало открытое горение нефти.

Позже в ведомстве сообщили о ликвидации огня. Росприроднадзор не нашел загрязнений акватории и береговой линии. Специалисты продолжают наблюдать за ними.

В Российском союзе туриндустрии отметили, что после ЧП санатории Сочи продолжили работу в штатном режиме.