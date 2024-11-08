Новый миропорядок, СВО и выборы в США. Главное из речи Путина на «Валдае»

Украинская тема, ожидаемо, стала одной из ключевых в речи Путина. Президент отметил, что Россия, хотя никогда не выступала инициатором применения силы, сегодня борется за свой суверенитет, защищает всеобщие права и свободы.

Всем должно быть понятно: давить на нас бесполезно, а вот договариваться с полным учетом взаимных законных интересов мы всегда готовы.

Конфликт на Украине, объяснил он, позволил США усилить ведущую роль для европейских стран. Американские власти сделали все возможное, чтобы перевести на свою территорию предприятия и даже целые отрасли ЕС.

«Вот и довели до госпереворота на Украине и до боевых действий в Донбассе. Они вынудили нас на ответные действия, и они добились того, чего хотели», — заявил Путин.

Без нейтралитета, подчеркнул Путин, трудно представить наличие добрососедских отношений между Россией и Украиной. Республику, по словам президента, в таких случаях будут использовать третьи страны в антироссийской направленности. А это чревато опасными последствиями.

Отвечая на вопрос о новых украинских границах, президент заметил, что они будут зависеть от динамики происходящих событий и воли жителей исторических территорий России. В свое время страна признала их с учетом как раз таки нейтрального статуса, но после договоренности были нарушены.

«Мы готовы и к мирным переговорам. Но только не на базе каких-то хотелок, название которых меняется от месяца к месяцу. А на базе реалий, которые складываются, и на основе договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле», — сказал Путин.