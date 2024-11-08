Новый миропорядок, СВО и выборы в США. Главное из речи Путина на «Валдае»
Главной темой пленарной сессии клуба «Валдай» организаторы заявили «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». С развернутой речью на ней выступил президент России Владимир Путин, после ответив на вопросы участников. Самое важное из заявлений главы государства — в материале 360.ru.
Эпоха кардинальных перемен
Свое выступление, которое в общей сложности продлилось чуть более четырех часов, Путин начал со слов об эпохе кардинальных перемен, в которой довелось жить каждому современному россиянину.
«На наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, непохожее на то, что мы знаем из прошлого, например, Вестфальскую или Ялтинскую систему», — указал глава государства.
Общество, обратил внимание президент, столкнулось с огромным количеством новых вызовов, а эксперты говорят об угрозах новых региональных конфликтов, эпидемий, неоднозначности взаимодействия человека и искусственного интеллекта. Современный мир Путин назвал непредсказуемым.
Если оглянуться на 20 лет назад и оценить масштаб изменений, а затем спроецировать эти изменения на предстоящие годы, можно предположить, что следующее двадцатилетие будет не менее, а то и более сложным. А насколько — конечно, зависит от множества, большого количества факторов.
Владимир Путин
президент России
Он подчеркнул, что прежнее устройство мира безвозвратно уходит, а за формирование нового развернулась непримиримая борьба — схватка не за власть или политическое влияние, а за сами принципы, по которым будут строиться межгосударственные и межнациональные отношения на следующем историческом этапе.
Страны Запада, заметил Путин, не готовы отказаться от старых привычек, монополии и пытаются удержать ускользающее могущество. В итоге это ведет к росту напряженности, жертвам и разрушениям.
Отношения России и Запада
Тем не менее Россия не воспринимает Запад в качестве врага. Даже не смотря на то, что против страны ввели самое большое количество санкций в истории и планировали нанести ей стратегическое поражение.
Мы подошли к опасной черте. Призывы Запада нанести стратегическое поражение России — стране, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, — демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков. <…> Такая слепая вера в собственную безнаказанность, исключительность может обернуться мировой трагедией.
Владимир Путин
Он добавил, что западные страны погрязли в беспардонной и беспрецедентной геополитической жадности, ставшей подлинным истоком конфликтов современной исторической эпохи.
«Россия нужна миру, и никакие решения ни вашингтонских, ни брюссельских якобы начальников над другими не способны изменить этого», — заявил Путин.
Президент выразил надежду на то, что те же США в итоге признают невозможность гегемонии в новой международной среде. Тогда и процесс выстраивания новой мировой систему вступит в фазу подлинного созидания.
Принципы нового мироустройства
Путин напомнил, что в прошлом году изложил шесть принципов, которые должны лечь в основу нового исторического развития. К ним глава государства в том числе отнес открытость к взаимодействию, многообразие мира, максимальную представительность и ключевой принцип безопасности для всех без исключения.
«Блоковый подход, наследие колониальной эпохи холодной войны противоречит природе новой международной системы, открытой и гибкой», — подчеркнул он, назвав НАТО откровенным анахронизмом.
Качественным примером сотрудничества стран, заметил Путин, стало объединение БРИКС.
«Не исключаю, что в будущем и другие государства задумаются над более тесной совместной работой с БРИКС. <…> И мы уверены, что БРИКС дает всем хороший пример по-настоящему конструктивного сотрудничества в новой международной обстановке», — выразил он надежду.
Принципы справедливости для всех и суверенного равенства, добавил президент, тоже необходимы для естественного развития новой международной системы.
«Современный мир не терпит не только высокомерия, но и глухоты к особенностям, самобытности других. Чтобы выстраивать нормальные отношения, нужно прежде всего прислушаться к собеседнику, понять его логику, культурную основу, а не приписывать ему то, что думаешь о нем сам. Иначе общение превращается в обмен штампами, в навешивание ярлыков, а политика — в разговор глухих», — отметил Путин.
Спецоперация на Украине
Украинская тема, ожидаемо, стала одной из ключевых в речи Путина. Президент отметил, что Россия, хотя никогда не выступала инициатором применения силы, сегодня борется за свой суверенитет, защищает всеобщие права и свободы.
Всем должно быть понятно: давить на нас бесполезно, а вот договариваться с полным учетом взаимных законных интересов мы всегда готовы.
Владимир Путин
Лидеры стран НАТО, напомнил глава государства, довели ситуацию на Украине до госпереворота и в итоге буквально вынудили Россию начать спецоперацию.
«Вот и довели до госпереворота на Украине и до боевых действий в Донбассе. Они вынудили нас на ответные действия, и они добились того, чего хотели», — заявил Путин.
Конфликт на Украине, объяснил он, позволил США усилить ведущую роль для европейских стран. Американские власти сделали все возможное, чтобы перевести на свою территорию предприятия и даже целые отрасли ЕС.
Без нейтралитета, подчеркнул Путин, трудно представить наличие добрососедских отношений между Россией и Украиной. Республику, по словам президента, в таких случаях будут использовать третьи страны в антироссийской направленности. А это чревато опасными последствиями.
Отвечая на вопрос о новых украинских границах, президент заметил, что они будут зависеть от динамики происходящих событий и воли жителей исторических территорий России. В свое время страна признала их с учетом как раз таки нейтрального статуса, но после договоренности были нарушены.
«Мы готовы и к мирным переговорам. Но только не на базе каких-то хотелок, название которых меняется от месяца к месяцу. А на базе реалий, которые складываются, и на основе договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле», — сказал Путин.
Атака ВСУ на Курскую область
Отдельно глава государства обсудил попытку ВСУ атаковать Курскую область. Решение вторгнуться в российское приграничье, пояснил Путин, киевский режим принимал исключительно из политических соображений, не военных.
Решения продиктованы не военными соображениями, если уж по-честному сказать, а соображениями политического характера.
Владимир Путин
Действия украинских войск в Курской области, добавил президент, объясняются тем, что ВСУ приказали продержаться в регионе любой ценой хотя бы до выборов.
«Приказано из-за океана любой ценой, именно любой ценой, держаться хотя бы до выборов. Чтобы показать, что все усилия демократической администрации, администрации Демпартии на киевском направлении, на украинском направлении были не напрасными», — подчеркнул Путин.
Цену, которую и украинский народ, и армия соседней страны заплатили за это, он назвал ужасной.
Выборы президента США
На заседании Путин также поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США и назвал высказывания политика о стремлении восстановить отношения с Россией и способствовать завершению украинского кризиса заслуживающими внимания.
То, что было сказано о стремлении восстановить отношения с Россией, способствовать разрешению украинского кризиса, на мой взгляд, заслуживает внимания как минимум.
Владимир Путин
Россия, заметил президент, тоже готова выстраивать отношения с американцами, но сейчас в значительной степени мяч находится на стороне США.
«Мы с ними отношения не портили, мы против них никаких ограничений и санкций не вводили. Мы не способствуем тому, чтобы на близких к ним территориях разжигался какой бы то ни было вооруженный конфликт. Мы к этому никогда не стремились, и на практике никогда, хочу это подчеркнуть, себе этого не позволяли», — сказал Путин.
Глава государства признался, что не считает зазорным первым позвонить Трампу, и напомнил, что в целом у него были хорошие отношения как с Джо Байденом, так и с победившим на выборах республиканцем.
У меня и с Трампом были нормальные отношения, не знаю, сейчас он хочет, не хочет разговаривать. Я и с Байденом был в нормальных отношениях.
Владимир Путин
Путин заметил, что его поразила реакция Трампа на покушение. Политик, подчеркнул глава государства, доказал свою мужественность.
Он также вспомнил, как Трампа обвиняли в связях с Россией и даже создали специальную комиссию для расследования.
«Так не было ничего, поэтому и нет. Ничего не доказали, ничего нет», — сказал Путин.
Регулирование интернета и развитие ИИ
Среди вопросов, которые задали президенту России, была проблема регулирования интернета. Глава государства подчеркнул, что выступает за свободное пользование Сетью, однако основываться оно должно на суверенных алгоритмах. Масштабные блокировки Путин не поддержал.
«Можно, но нам очень сложно как суверенному государству все запрещать. Это контрпродуктивно», — сказал он.
Себя президент охарактеризовал как довольно примитивного интернет-пользователя, который «нажимает несколько кнопок, чтобы кое-что посмотреть».
Искусственный интеллект Путин назвал важнейшим инструментом развития и одним из приоритетов России в различных сферах.
Видим <…> решение проблем в сфере экономики на пути развития современных технологий, из которых использование искусственного интеллекта — одно из главнейших, важнейших направлений.
Владимир Путин
Он согласился с мнением о том, что обучение ИИ в России нужно вести в том числе на основе российских данных.
«И у нас есть такая возможность, точно совершенно, это очевидно. Уверен, что у нас все получится, и это будет хорошей поддержкой в нашем развитии, огромную выгоду нам составит», — выразил уверенность Путин.
Проблема глобального потепления
Обсудил президент и проблему глобального потепления, заметив, что по России оно ударит сильнее, чем по остальным странам.
«Это очень серьезное дело для нас (для России — прим. ред.), оно имеет серьезные последствия. У нас за 10 лет потепление произошло на +0,5 градуса. В Арктике еще быстрее — целых +0,7», — сказал он.
Путин подчеркнул, что у России одна из самых «зеленых» энергетик в мире: в ее структуре 40% составляет газовая генерация, а есть еще гидро- и атомная генерация.
В общем и целом 85% низкоэмиссионной генерации в структуре российской экономики. Это одна из самых «зеленых» структур в мире. Да еще, по-моему, процентов 20 мировых лесов у нас находится, поглощающее значение если учесть.
Владимир Путин
У страны, обратил внимание российский лидер, есть планы по решению проблемы глобального потепления, среди которых — снижение антропогенных выбросов.