Международные конфликты современности начались из-за жадности Запада

Стремление Запада перекроить мир и удержать власть в своих руках спровоцировало многие международные конфликты современности. Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» обвинил страны в геополитической жадности.

«В том, как Запад превратно и в своих интересах истолковал то, что считал итогами холодной войны, как стал перекраивать под себя мир, его беспардонная и беспрецедентная геополитическая жадность — вот подлинные истоки конфликтов нашей исторической эпохи», — сказал он.

Путин призвал не повторять ошибки конца прошлого века, когда страны Запада попытались навязать всем свою глубоко порочную и чреватую новыми конфликтами модель выхода из холодной войны. В многополярном мире, по мнению президента, не должно быть проигравших стран и народов. Он подчеркнул, что развитие возможно только при условии максимальной представительности.

Президент назвал НАТО анахронизмом. Он напомнил о предупреждениях России о том, что этот альянс разрушителен.