Путин заявил о столкновениях принципов при формировании нового мира

Прежнее устройство мира ушло, а за формирование нового развернулась борьба. В ее основе лежат принципы, из которых строятся дальнейшие отношения стран и народов на следующем историческом этапе. С таким заявлением на пленарной сессии клуба «Валдай» выступил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что от исхода этой борьбы зависит, станет ли возможно дальнейшее построение мироздания, в котором получат шанс развиваться все, а противоречия разрешатся на основе взаимного уважения без принуждения и применения силы.

В ходе своего выступления Путин подчеркнул, что Россия остается необходимой для всего мира, несмотря на решения стран Запада. Он напомнил, что введенные США и Евросоюзом санккции не дали никакого эффекта и планы по поражению России не оправдались.