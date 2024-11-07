«Мужественный человек». Путина поразила реакция Трампа на покушение

Поведение кандидата в президенты США Дональда Трампа после покушения произвело впечатление на российского лидера Владимира Путина. Об этом он рассказал на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Его поведение в момент покушения на его жизнь на меня произвело это впечатление. Он мужественный человек оказался», — отметил Путин.

Он добавил, что дело не только в призыве бороться за общие идеалы, а в поведении в экстраординарных условиях. По словам президента, в этом Трамп повел себя как настоящий мужчина.

Также Путин заявил, что поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США.

Покушение на экс-президента США произошло 13 июля в Пенсильвании во время предвыборного митинга. Стрелок ранил Трампа в ухо. Преступника впоследствии ликвидировали.