Путин оценил идеи Трампа по Украине

Предложения избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию кризиса на Украина, по меньшей мере, заслуживают внимания. Президент России Владимир Путин оценил идеи республиканца на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«То, что было сказано о стремлении восстановить отношения с Россией, способствовать разрешению украинского кризиса, на мой взгляд, заслуживает внимания как минимум», — заявил он.

Путин назвал всех президентов США интересными. Он сказал, что одну из ведущих стран мира не могли возглавить ничтожные, глупые и неинтересные люди.

Президент признался, что поведение Трампа во время покушения в Пенсильвании произвело на него большое впечатление. Он назвал республиканца мужественным, ведь любой человек, по мнению Путина, проявляет себя в экстраординарных условиях.

«Что касается политики, то в первой итерации <…> его затравили со всех сторон, не давали ему пошевелиться. Он боялся шаг сделать влево-вправо, лишнее слово сказать. Я не знаю, что сейчас будет происходить», — сказал он.

Российский лидер поздравил Трампа с победой на выборах. Он сказал, что если кто-то из западных политиков захочет возобновить контакты с Россией, в том числе новый президент США, то она готова.