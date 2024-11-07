«Нажимаю несколько кнопок». Путин оценил свои навыки интернет-пользователя

Путин сказал, что пользуется интернетом на примитивном уровне

Президент России Владимир Путин пользуется отечественными поисковыми системами. Отвечая на вопросы в рамках заседания дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, он назвал свои навыки пользования интернетом примитивными.

«Вы знаете, очень примитивным образом: так, иногда нажимаю несколько кнопок, чтобы кое-что посмотреть», — сказал глава государства.

Путин подтвердил, что выбирает отечественные поисковые системы. Он призвал стремиться к тому, чтобы пользование интернетом в России основывалось на суверенных алгоритмах. Президент выступил против массовых запретов в Сети, но заявил о необходимости соответствия контента местному законодательству, подчинении юридическим и морально-нравственным законам.

Президент также оценил перспективы применения искусственного интеллекта, сообщили «Известия». По его мнению, эта технология могла бы решить проблему нехватки кадров.