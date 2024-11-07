Лидеры стран НАТО довели ситуацию на Украине до государственного переворота и спровоцировали конфликт, вынудив своими действиями Россию начать специальную военную операцию. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Российский лидер пояснил, что власти США относились к альянсу как ко второстепенной организации. И для того, чтобы сохранить ценность блока решили напугать и разрушить отношения между Европой и Россией, для чего и нужны конфликты.

«Вот и довели до госпереворота на Украине и до боевых действий в Донбассе. Они вынудили нас на ответные действия, и они добились того, чего хотели», — заявил глава государства.

Путин назвал НАТО «откровенным анахронизмом», пояснив, что альянс является единственным оставшимися в мире блоком. Он также напомнил, что смысл своего существования эта организация утратила уже после распада СССР и Варшавского договора.