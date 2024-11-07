Жители неблагополучных стран устремились в развитые ради перспектив и материальных благ. Однако неконтролируемая миграция чревата усилением агрессии и ксенофобии, сообщил на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин.

Он связал усугубление миграционного кризиса с разрывом между «золотым миллиардом» и остальным человечеством. Путин констатировал, что почти все развитые страны столкнулись со все менее поддающимся контролю потоком приезжих. Эти люди, по мнению президента, стремятся обрести перспективы, улучшить материальное состояние и социальный статус.

«В свою очередь, такая миграционная стихия провоцирует рост ксенофобии, нетерпимости к приезжим в более богатых обществах, что запускает спираль социально-политического неблагополучия, повышает уровень агрессии», — сказал Путин.

Президент заявил также о наступлении эпохи кардинальных перемен. Он объяснил, каким должен стать многополярный мир.