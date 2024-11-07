Путин поздравил Трампа с избранием на пост президента США

Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США. Об этом он рассказал на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства заявил, что в политическом плане Трампа «затравили со всех сторон», поэтому он даже не знает, что в США сейчас будет происходить. Путин также напомнил, что для Трампа это последний президентский срок.

«Что он будет делать. То, что было сказано по стремлению восстановить отношения с РФ, способствовать завершению украинского кризиса. Мне кажется, что это заслуживает внимания. И пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Америки», — заявил глава государства.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова вице-президента США Камалы Харрис, заявившей, что Путин «съест на ланч» Трампа. Он иронично отметил, что «Путин не ест людей».