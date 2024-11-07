Путин заявил об эпохе кардинальных перемен

Россия сейчас проживает эпоху кардинальных перемен и участвует в сложнейших процессах. Об этом президент Владимир Путин заявил во время выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Нам с вами также выпало жить в эпоху кардинальных, по сути, революционных перемен. Не только осмыслять, но и быть непосредственными участниками сложнейших процессов первой четверти XXI века», — сказал он.

По словам Путина, в мире наблюдается «не просто схватка за власть, а столкновение принципов, на которых выстраиваются отношения между странами». В ходе выступления глава государства акцентировал внимание на том, что мир меняется кардинально и необратимо.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что во время участия в заседании клуба «Валдай» Путин может затронуть тему выборов в США.