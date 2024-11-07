Украинский конфликт позволил США добиться усиления ведущей роли для европейских стран. Об этом заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин.
Глава государства добавил, что власти США создали условия для перевода к себе европейских предприятий и даже целых отраслей.
Ранее российский лидер предупредил, что следующие 20 лет могут оказаться сложными для всего человечества, чем предыдущие. Это еще и потому, что современный мир непредсказуем.
Путин также высказался о пользовании интернетом в современных условиях. По его словам, обществу необходимо оградить себя от деструктивного влияния и в целом использование интернета должно основываться на суверенных алгоритмах.
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