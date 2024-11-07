Западу указали на пагубные последствия гегемонии

Путин: монополия Запада находится под угрозой, она вредна для них самих

Страны Запада пострадали от собственной монополии. Она направлена не на созидание, а на удержание власти, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Некоторым западным элитам показалось, что наступившая монополия — их монополия — момент однополярности в идейном, экономическом, политическом и даже отчасти в военно-стратегическом смысле и есть станция назначения», — сказал он.

Путин заявил, что монополия Запада находится под угрозой. Он предупредил, что любой такой структуре рано или поздно приходит конец, и вера в обратное — это иллюзия.

Политика элит коллективного Запада влиятельна, но по числу участников весьма ограниченного клуба нацелена не вперед, на созидание, а назад — на удержание, сказал он. Путин заявил, что любой спортсмен знает, что игра на удержание практически всегда ведет к поражению. Президент констатировал существование конфликта мирового меньшинства за удержание власти, а не всех против всех.

Он предупредил, что в новой международной среде нет места гегемонии. Путин сказал, что после того, как США осознают этот факт, формирование будущего выйдет на этап созидания.

Глава государства сказал также о наступлении эпохи кардинальных перемен. Он предупредил, что вера некоторых западных политиков в свою безнаказанность обернется трагедией.