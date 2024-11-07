Путин отказался считать Запад врагом

Россия не считает страны Запада врагом, а рассматривает как часть одного из мировых игроков наряду с другими группами стран. Об этом в ходе выступления в дискуссионном клубе «Валдай» заявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что Россия никогда не скрывала свою позицию, которая заключается в том, что страна не намерена навязывать кому-либо свою позицию.

«Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага, не ставит вопрос „мы или они“. Мы не хотим никого ничему учить, никому навязывать свое мировоззрение», — заявил Путин.

Президент добавил, что за годы своего развития Запад накопил большие материальные, культурные и человеческие ресурсы, которые дали ему толчок к развитию и место одного из важнейших элементов мировой системы. Но наравне с другими группами стран.

«Ни о какой гегемонии в новой международной среде речи быть не может. И когда, допустим, в Вашингтоне и в других западных столицах осмыслят, признают этот неопровержимый, непреложный факт, процесс выстраивания мировой системы, соответствующей вызовам будущего, вступит, наконец, в фазу подлинного созидания», — подчеркнул Путин.

Он добавил что рассчитывает, что это произойдет как можно скорее, потому что в таком развитии мира заинтересованы все.

В ходе своего выступления Путин заявил, что сформированная на Западе монополия направлена не на созидание, а на удержание власти в руках элит. Но рано или поздно эта ситуация изменится безвозвратно.