Путин назвал НАТО откровенным анахронизмом

НАТО является единственным оставшимся в мире блоком и «откровенным анахронизмом». Об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Европа сейчас пытается распространить свои подходы и на другие пространства мира, нарушая свои собственные уставы. Это просто откровенный анахронизм», — сказал он.

Путин напомнил, что Россия неоднократно указывала на разрушительную роль НАТО, особенно это стало ясно после распада Советского Союза и Варшавского договора, когда «альянс утратил формальный смысл своего существования».

По его словам, стремление к сотрудничеству и взаимодействию берет верх, поэтому даже среди членов НАТО есть те, кто проявляет интерес к тесному сотрудничеству с БРИКС.

Также Путин заявил, что стремление Запада удержать власть в своих руках спровоцировало многие международные конфликты.