Путин назвал энергетику России одной из самых «зеленых» в мире

Путин: Россия обладает одной из самых «зеленых» энергетик в мире

Российская энергетика является одной из самых «зеленых» в мире. Об этом президент Владимир Путин заявил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«У нас 40% в структуре энергетики — газовая генерация. Еще атомная генерация, гидрогенерация, в общем и целом 85% низкоэмиссионной генерации», — отметил он.

Путин напомнил, что в России также находится 20% мировых лесов, что помогает поглощать выбросы.

Еще глава государства заявил, что глобальное потепление будет иметь для России серьезные последствия, в стране оно идет быстрее, чем в других регионах мира.

В ходе выступления Путин предупредил, что международные конфликты могут обернуться взаимным уничтожением. Вера европейских стран в собственной безнаказанности может привести к трагедии из-за возможного применения ядерного оружия.