Путин высказался о новых границах Украины

Новые границы Украины будут зависеть от динамики происходящих событий и воли жителей исторических территорий России. Об этом президент Владимир Путин заявил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства напомнил, что Россия в свое время признала украинские границы с учетом ее нейтрального статуса. После эти договоренности были нарушены.

«Где мы нарушили международное право и устав ООН? Да нигде, нет этих нарушений. А если это так, то граница Украины должна проходить в соответствии с решениями, с суверенными решениями людей, которые проживают на определенных территориях, которые мы называем своими историческими территориями», — сказал Путин.

Сейчас, по его словам, все будет зависеть от динамики происходящих событий.

Президент подчеркнул, что без нейтралитета Украины добрососедские отношения между нашими странами не выстроить. И в целом необходимо заключить перемирие не «на полчаса или полгода», а урегулировать ситуацию в долгосрочной перспективе.

Ранее российский президент заявил, что Москва готова к мирным переговорам с Киевом на базе стамбульских соглашений.