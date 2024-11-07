Путин назвал цель России на Украине

Путин: Украина не должна быть инструментом в руках третьих стран

Россия настроена на то, чтобы третьи страны не использовали Украину в своих интересах. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы настроены на создание условий для долгосрочного урегулирования конфликта, чтобы Украина была независимым государством, а не инструментом в руках третьих стран», — сказал он.

Российский лидер напомнил, что нейтральный статус Украины прописан в ее декларации о независимости, которую в России поддержали признанием государственных границ соседней республики.

Ранее Путин заявил, что конфликт на Украине помог Соединенным Штатам добиться укрепления своей ведущей роли. Глава государства указал на силу зависимости стран Европы от Вашингтона, которая приведет к ослаблению их влияния, писали «Известия».