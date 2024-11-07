Россия готова. Путин назвал условия переговоров с Украиной

В интересах всех стран восстановить мир, спокойствие и сотрудничество. Россия готова к переговорам с Украиной, но на обоснованных условиях, а не хотелках киевского режима. Президент России Владимир Путин сказал об этом на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Не в интересах Украины и ее народа продолжать конфликт до бесконечности, заявил Путин. Он сказал, что важно создать благоприятные условия для восстановления мира, спокойствия и сотрудничества в длительной перспективе. По словам президента, именно к этому стремится Россия.

«Поэтому мы и говорим, мы готовы и к мирным переговорам. Но только не на базе каких-то хотелок, название которых меняется от месяца к месяцу. А на базе реалий, которые складываются, и на основе договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле», — сказал он.

Путин предостерег от давления на Россию. Он заверил, что страна готова договариваться со всеми участниками международного сообщества на взаимовыгодных условиях.