Путин объяснил, как надо регулировать интернет

Путин: запрещать все в интернете контрпродуктивно, нужно следить за законностью

Фото: РИА «Новости»

Пользование интернетом должно остаться свободным, но обществу следует оградить себя от деструктивного влияния. Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что запрещать все в Сети не имеет смысла.

Он назвал очевидным тот факт, что интернет должен подчиняться внутреннему законодательству каждой отдельно взятой страны. Путин сказал, что обмен информацией в Сети должен оставаться свободным, но обществу следует оградить себя от деструктивного влияния, а использование интернета должно основываться на суверенных алгоритмах. При этом глава государства выступил против масштабных блокировок.

«Можно, но нам очень сложно как суверенному государству все запрещать. Это контрпродуктивно», — сказал Путин.

Президент оценил собственные навыки пользования интернетом как примитивные. Он сказал, что «иногда нажимает несколько кнопок», чтобы найти какую-либо информацию. Путин подтвердил, что использует для этого отечественные поисковые системы.

Глава государства заявил также о наступлении эпохи перемен. По его мнению, Россия играет важную роль в мире.

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