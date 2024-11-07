Последствия глобального потепления будут намного серьезнее для России, чем для остального мира, так как здесь этот процесс идет гораздо быстрее. Об этом заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин.

Российский лидер заявил, что россияне знают о глобальном потеплении не понаслышке и его последствия для них очень серьезные.

«Это очень серьезное дело для нас (для России — прим. ред.), оно имеет серьезные последствия. У нас за 10 лет потепление произошло на +0,5 градуса. В Арктике еще быстрее — целых +0,7», — сказал президент.

Ранее российский лидер высказался о формировании многополярного мира, отметив, что Россия сможет обеспечить долгосрочные условия для обеспечения всеобщего безопасного и справедливого развития, без проигравших стран и народов.

До этого Путин назвал российскую энергетику одной из самых «зеленых в мире», так как только 40% в ее структуре относится к газовой генерации, а 85% относится к низкоэмиссионной.