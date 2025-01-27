Освобождение Великой Новоселки и мощные удары по энергетике. Что еще произошло в зоне СВО

За прошедшую неделю российские войска взяли под контроль Великую Новоселку, Волково, Соленое, взорвали ряд объектов энергетической структуры Украины и пустили под откос поезд с грузом ВСУ. Подробности спецоперации за последние семь дней — в материале 360.ru.

Флаг в центре Великой Новоселки Российские войска взяли под контроль населенный пункт 26 января, в освобождении принимали участие подразделения 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток». Бойцы установили триколор в центре поселка.

Штурмовики разделили Великую Новоселку на две части, блокировали украинских солдат и приступили к зачистке при поддержке артиллерии и операторов FPV-дронов. В населенном пункте также работали российские «тосочки». Освобождение Зеленого, Соленого и Волкова в ДНР В тот же день российская армия установила контроль над населенным пунктом Зеленое в ДНР. Село освобождали подразделения группировки войск «Центр». ВСУ потеряли до 650 человек, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Группировки войск «Центр» также освободили села Соленое и Волково в ДНР. ВСУ потеряли до 580 солдат, семь боевых бронированных машин, среди которых бронетранспортер VAB французского производства, девять артиллерийских орудий, а также шесть автомобилей.

Фото: РИА «Новости»

Попытка ВСУ прорвать линию фронта под Волчанском Российские войска 23 января предотвратили попытку ВСУ прорвать линию фронта под Волчанском в Харьковской области. «Вооруженные формирования Украины малыми группами сразу на трех участках попытались обойти наши наблюдательные посты в районе населенного пункта Волчанск», — рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Солдаты ВСУ были хорошо экипированы и перемещались малыми группами, пытаясь зайти в тыл российских передовых подразделений. План провалился, российские военные выявили диверсионную группу, ВСУ потеряли около 40 боевиков, боевую бронированную машину, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии. За день до этого Вооруженные силы России пресекли несколько попыток ВСУ контратаковать возле села Котлино на западе ДНР. Российские разбили подразделения противника и продвинулись по направлению к Красноармейску (украинское название Покровск).

Приближение к Красноармейску Российские войска штурмуют поселок Котлино, бои идут в центре населенного пункта. Штурмовики уже вышли на окраины поселка Зверево, который примыкает непосредственно к Красноармейску. Этот город является ключевым логистическим узлом для снабжения ВСУ в городах Краматорск и Константиновка, находящиеся пока вод контролем Киева. Красноармейск обеспечивает дорожное сообщение с центральной частью Украины. Экс-командир подразделения ЧВК «Вагнер» Константин Луговой в стриме 360.ru рассказал о важности взятия Красноармейска «Когда мы сможем забрать эту покровскую агломерацию, мы сможем раскрыть цветок, и уже отрезается Дружковка, Константиновка, Славянск и Краматорск», — отметил Луговой.

Фото: РИА «Новости»

Продолжается освобождение Дзержинска Российские подразделения продолжают освобождение Дзержинска (украинское название Торецк), выдавливая украинскую армию к окраинам города. Штурмовики заняли террикон шахты «Валюга». В северной части идут интенсивные бои в районе шахты «Торецкая». Дзержинск является частью логистической цепочки, главным звеном которой выступает Константиновка. По этой дороге к ВСУ поступают резервы в сторону Красноармейска и Часова Яра.

Россия ударила по украинским объектам энергетики и аэродромам За неделю войска поразили объекты энергетики, снабжающие ВПК Украины. В атаке участвовали авиация, беспилотники и артиллерия. Также армия ударила по аэродромам, цехам производства, складам беспилотников и безэкипажных катеров. Российские части атаковали скопление живой силы и техники врага в 153 регионах в зоне СВО. В Черкасской области бойцы поразили критически важную инфраструктуру, это привело к перебоям с электроснабжением в регионе, включая областной центр. В подконтрольном ВСУ городе Запорожье уничтожили объект энергетической инфраструктуры. Без электричества остались котельные, учреждения здравоохранения и соцзащиты. В Николаевской области российские войска нанесли мощный удар по военному аэродрому. В момент атаки на аэродроме стоял как минимум один военный борт, рядом с ВПП украинские солдаты разместили тяжелую технику.

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ВС России нанесли мощный удар по военному объекту Украины в порту Южный. После атаки в Одессе прогремел мощный взрыв. Последовала детонация. К месту взрыва прибыли по меньшей мере восемь автомобилей скорой медицинской помощи. В Ровненской области с рельсов сошел грузовой поезд. Железнодорожные пути подорвало пророссийское подполье, в поезде был груз ВСУ. Под Авдеевкой на бывших позициях ВСУ российские войска обнаружили тайник с иностранным вооружением, подготовленный украинскими боевиками при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях.

Фото: Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency / Global Look Press

Дроны разбили штаб с британскими инструкторами под Киевом ВС России в ночь с 23 на 24 января с помощью дронов атаковали штаб с британскими инструкторами, расположенный в городе Бровары в Киевской области. Военные уничтожили шифрованные терминалы связи Thales TRC 3700 и спутниковую станцию BGAN Explorer 727. В результате удара повреждения получил серверный центр. Также войска точечно ударили по украинским военным объектам, в том числе по аэродромной инфраструктуре, пунктам дислокации иностранных инструкторов и логистическим узлам. В пятницу, 24 января, на Украину передали тела 757 погибших военнослужащих ВСУ. Взамен российская сторона получила 49 тел.

Фото: Пресс-служба Минобороны

Курское приграничье: обстановка на 27 января Экипажи российских Су-25 пресекли ротацию украинских частей в Курской области, пуски ракет выполнялись парами с малых высот. Военные поразили замаскированную бронированную технику и боевиков ВСУ. После атаки летчики выпустили тепловые пушки и вернулись на аэродром базирования. В среду, 22 января, стало известно, что украинские боевики планируют новое наступление в регионе, на Суджанском направлении зафиксировали высокую активность ВСУ. В район Суджи ВСУ перебросили бронетехнику и заменили подразделения теробороны на штурмовые бригады. Бойцы спецназа Росгвардии уничтожили украинскую самоходную установку «Гвоздика». Замаскированную САУ обнаружила разведка, оператор БПЛА точным ударом оптоволоконного дрона-камикадзе уничтожил артиллерийскую установку ВСУ. Ущерб от вторжения украинских боевиков в Курскую область оценили приблизительно в 750 миллиардов рублей. Обстановка в приграничье остается стабильно напряженной.