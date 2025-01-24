На Украину вернули сотни тел погибших военных

На Украину передали еще 757 тел погибших военных. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил РБК, что взамен российская сторона получила 49 тел. Большинство убитых украинских боевиков воевали на Донецком направлении.

Российское Минобороны никак не комментировало эту информацию.

В прошлый раз подобный обмен произошел 20 декабря в Гомельской области Белоруссии. Тогда Украина получила 503 тела, а Россия — 42.

В ноябре Telegram-канал Mash сообщал, что в моргах Курской, Белгородской и Ростовской областей находится более восьми тысяч тел украинских солдат и офицеров, брошенных сослуживцами на поле боя. Чтобы идентифицировать и передать их всех, потребуется не меньше трех лет.