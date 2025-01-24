Покровск — стратегически важный для Украины населенный пункт. После его взятия российская армия получит прямой выход на Краматорск, Славянск и Дружковку, рассказал ведущей 360.ru Екатерине Малашенко экс-командир подразделения ЧВК «Вагнер» Константин Луговой.

Ключевая трасса Покровск-Константиновка уже находится под огневым контролем российских войск. Перерезать ее полностью пока не удалось, но как только это случится, ВСУ перестанут ею пользоваться, рассказал военный.

«Пока она находится под огнем артиллерии, какие-то, допустим, условно из 100% трафика перерезается 40%, а 60% осуществляется. Когда она перережется — все», — отметил Луговой.

По его словам, у ВСУ есть три пути снабжения: запад, север и северо-восток.

«Стратегическая задача сейчас — перерезать два направления, западное и восточное. <… > Когда мы перережем вот эти две артерии, нам будет проще сделать полное окружение Покровска, потому что вглубь не совсем разумно его штурмовать», — добавил экс-командир ЧВК.

Покровск находится ровно посередине от Купянска до Запорожского направления.

«Когда мы сможем забрать эту покровскую агломерацию, мы сможем раскрыть цветок, и уже отрезается Дружковка, Константиновка, Славянск и Краматорск», — заключил Луговой.

Российские военные продолжают продвижение в глубину обороны противника. Бойцы взяли под контроль Тимофеевку, Петропавловку, Волково, Воздвиженку, Соленое и Шевченко.