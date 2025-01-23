Российские войска пресекли попытку ВСУ прорвать линию обороны под Волчанском

Российские военные предотвратили попытки ВСУ прорваться через линию фронта под Волчанском в Харьковской области. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Вооруженные формирования Украины малыми группами сразу на трех участках попытались обойти наши наблюдательные посты в районе населенного пункта Волчанск», — сказал он.

По словам эксперта, украинские боевики были хорошо экипированы и перемещались группами по три-пять человек. Они пытались зайти в тыл российских передовых подразделений и прорвать линию фронта. Чтобы отвлечь внимание, ВСУ использовали ударные БПЛА и вели огонь с передовых позиций по российским укрепрайонам.

Осуществить план не получилось, потому что ВС России выявили одну из диверсионных групп. В результате украинская армия потеряла до 40 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии.

Накануне Минобороны сообщало, что подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении поразили формирования мотопехотной бригады ВСУ в районе Волчанска Харьковской области.

Ранее стало известно, что армия России отбила несколько контратак ВСУ возле села Котлино на западе ДНР.