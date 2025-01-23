Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по военному аэродрому в Николаевской области

Мощный удар нанесли по военному аэродрому, который расположен в Николаевской области. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор подполья Сергей Лебедев.

Представитель сопротивления пояснил, что о «прилете в военный аэродром» сообщили из Вознесенска. Кто именно предоставил ему такую информацию, не уточнялось.

В момент атаки на аэродроме стоял как минимум один военный борт. Рядом со взлетно-посадочным полосами украинские войска разместили тяжелую технику. О последствиях удара по военному аэродрому Лебедев не сообщил.

Ранее сообщалось и о взрывах в Киеве.