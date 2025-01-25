Подпольщик Лебедев: российская армия ударила по объекту ВСУ в порту Южный

Вооруженные силы России нанесли мощный удар по военному объекту Украины в порту Южный. Об этом рассказал РИА «Новости» подпольщик Сергей Лебедев.

Данные об атаке предоставил координатору николаевского подполья коллега. Его имени Сергей Лебедев не уточнил. Также неизвестно, какой именно объект ВСУ попал под удар российской стороны.

По словам Лебедева, после атаки в порту Южный прогремел мощный взрыв. Последовала также детонация. К месту взрыва, добавил координатор подполья, прибыли по меньшей мере восемь автомобилей скорой медицинской помощи.

Российское оборонное ведомство информацию об ударе по объекту ВСУ в порту Южный на данный момент не сообщало.

В четверг, 23 января, подпольщик Лебедев также рассказал об ударе по военному аэродрому украинских войск в Николаевской области.

Днем позже стало известно, что пророссийское подполье пустило под откос поезд с грузом ВСУ в Ровенской области.