Армия России отбила несколько контратак ВСУ возле села Котлино на западе ДНР. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Российские войска ранее выбили врага из Котлина и освободили территорию шахты № 2 по добыче угля. Сейчас они заканчивают зачистку северной части населенного пункта.

Рогов уточнил, что ВС России пресекли несколько попыток украинских военных устроить контратаки и разбили подразделения противника.

Он уточнил, что российские военные смогли продвинуться к северо-востоку от сел Котлино и Шевченко по направлению к Красноармейску (украинское название Покровск — прим. ред.).

Ранее бывший командир подразделения ЧВК «Вагнер» Константин Луговой рассказал о напряженных боях в районе населенных пунктов Удачное и Котлино.