Бойцы спецназа Росгвардии уничтожили украинскую самоходную установку «Гвоздика» в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба военной организации.
Замаскированную 122-миллиметровую САУ 2С1 обнаружили во время наблюдения за позициями противника. Оператор БПЛА точным ударом оптоволоконного дрона-камикадзе уничтожил артиллерийскую установку ВСУ. Кадры оперативного контроля подтвердили подрыв орудия.
В Росгвардии уточнили, что САУ «Гвоздика» предназначена для уничтожения живой силы и артиллерийских батарей, разрушения дзотов и проходов в минных полях.
Ранее Минобороны России показало ликвидацию станции связи ВСУ с помощью FPV-дрона. Операторы атаковали цель и уничтожили ее, несмотря на противодействие систем РЭБ противника.
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