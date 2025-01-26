Великая Новоселка перешла под контроль ВС России

Вооруженные силы России освободили Великую Новоселку в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Поселок городского типа взяли под контроль подразделения 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток» в результате активных наступательных действий.

«Двадцать шестого января 2025 года <… > освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой Народной Республики», — написали в пресс-службе.

В этот же день ВС России взяли под контроль населенный пункт Зеленое. Село освободили подразделения группировки войск «Центр». В этой зоне ответственности враг лишился 650 человек, четырех боевых бронированных машин, восьми автомобилей и трех орудий полевой артиллерии. Военнослужащие подразделения группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи и позиции.