Военный Шкурлатов: ВСУ готовятся к новому наступлению под Курском

ВСУ готовят новое наступление в Курской области, атаку планируют осуществить в ближайшие дни. Об этом заявил председатель правления общероссийской организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов в беседе с газетой «Известия» .

По его словам, на Суджанском направлении зафиксировали высокую активность украинской армии.

Еще источники журналистов сообщили, что в район Суджи ВСУ перебросили бронетехнику и заменили подразделения теробороны на штурмовые бригады.

Как отметил Шкурлатов, украинские войска уже пытались «прощупать» оборону ВС России. В начале января они выдвинулись в сторону Большого Солдатского, но потерпели поражение.

«Поэтому в ближайшие дни или недели есть вероятность, что они попробуют еще раз», — объяснил собеседник газеты.

По его словам, также на подготовку наступления указывает большое количество сил, которые украинские войска сосредоточили в Курской области.

Ранее военнослужащие ВСУ признались американским журналистам, что попытки украинской армии контратаковать в Курской области полностью провалились. По словам солдат, российские военные преимущественно отразили нападение противника.