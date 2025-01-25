ФСБ: на бывших позициях ВСУ под Авдеевкой нашли схрон с иностранным оружием

Тайник с иностранным вооружением обнаружили на бывших позициях ВСУ под Авдеевкой. Об этом сообщили в УФСБ по Донецкой Народной Республике.

«Вблизи освобожденного от украинских нацистов города Авдеевки выявлен схрон с иностранным вооружением, подготовленный ВСУ при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях», — сообщили в пресс-службе.

Сотрудники Федеральной службы безопасности изъяли пулемет, изготовленный в Бельгии, американскую винтовку, два ручных гранатомета РПГ, три автомата АК-74, пулемет ПКМ, 2520 патронов калибра 5,45 миллиметра, 22 ручные гранаты РГД-5. Все эти предметы передадут в распоряжение Министерства обороны России. России.