Объект энергетической инфраструктуры уничтожили в подконтрольном ВСУ Запорожье

В подконтрольном ВСУ городе Запорожье уничтожили объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил в Telegram-канале назначенный украинскими властями глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«Уничтожен один из энергетических объектов. Без электричества остались <…> объекты критической инфраструктуры — котельные, учреждения здравоохранения и соцзащиты», — заявил он.

Также украинское издание «Страна.ua» показало видео, предположительно, с последствиями удара по упомянутому Федоровым объекту. На видео видно, что в ходе происшествия начался пожар на промышленном предприятии. Автор ролика заявил, что это завод.

Несколько дней назад Федоров сообщил об ударе по другому промышленному объекту в Запорожье. По его словам, предприятие получило повреждения и частично разрушилось. До этого в регионе раздались мощные взрывы.