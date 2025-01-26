Штурмовики Су-25 сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье

«Пуски ракет выполнялись парами с малых высот», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

После атаки самолеты сделали маневр — выпустили тепловые ловушки. Военные поразили замаскированную бронированную технику и боевиков ВСУ, а затем вернулись в аэродром вылета. После этого специалисты инженерно-технического состава провели работы по обслуживанию самолетов и подготовке к повторному боевому вылету.

Ранее член президиума общероссийской организации «Офицеры России» полковник запаса Левон Арзанов предположил, что командование ВСУ попытается удерживать занятые территории в Курской области в течение 100 дней. По его словам, Украина хочет использовать это как козырь во время переговоров. Эксперт также не исключил, что Россию попытаются убедить в необходимости заморозки конфликта.