Штурмовики Су-25 сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье
Экипажи самолетов Су-25 пресекли ротацию украинских подразделений в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Пуски ракет выполнялись парами с малых высот», — подчеркнули в оборонном ведомстве.
После атаки самолеты сделали маневр — выпустили тепловые ловушки. Военные поразили замаскированную бронированную технику и боевиков ВСУ, а затем вернулись в аэродром вылета. После этого специалисты инженерно-технического состава провели работы по обслуживанию самолетов и подготовке к повторному боевому вылету.
Ранее член президиума общероссийской организации «Офицеры России» полковник запаса Левон Арзанов предположил, что командование ВСУ попытается удерживать занятые территории в Курской области в течение 100 дней. По его словам, Украина хочет использовать это как козырь во время переговоров. Эксперт также не исключил, что Россию попытаются убедить в необходимости заморозки конфликта.