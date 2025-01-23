Российские военные освободили поселок Соленое в ДНР

«В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Соленое Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве.

В министерстве отметили, что российские военные поразили живую силу и технику пяти механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины недалеко от населенных пунктов Дзержинск, Петровка, Нововасилевка, Песчаное, Новоелизаветовка и Славянка.

Также 21 января Минобороны сообщили, что российские бойцы освободили населенный пункт Волково в ДНР. Противник потерял до 580 солдат, девять артиллерийских орудий, семь боевых бронированных машин и шесть автомобилей. За день до этого ВС России освободили населенный пункт Новоегоровка в ЛНР.