ВС России поразили объекты энергетики, снабжавшие украинский ВПК

Вооруженные силы России ударили по объектам энергетики, снабжавшим военно-промышленный комплекс Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Для атаки бойцы использовали авиацию, ударные БПЛА и артиллерию. Также ВС России поразили аэродромы, цеха производства, склады беспилотников и безэкипажных катеров и места их подготовки к боевом использованию. Поражение нанесли скоплениям живой силы и техники врага в 153 районах специальной операции.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в пресс-службе.
Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Зеленое в Донецкой Народной Республике. Село перешло под контроль подразделений группировки войск «Центр».
Отделение Союза пенсионеров в Лобне наградили денежным сертификатом
Подмосковная горнолыжница выиграла 2 медали на этапе Кубка России по фристайлу
Школу в Новгородской области проверят после массового недомогания учеников
Ученики лицея Волгодонска пожаловались на задымление после короткого замыкания
«Золотую судью» Хахалеву задержали в Баку
В Госдуме призвали составить список народных целителей
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте