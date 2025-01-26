ВС России поразили объекты энергетики, снабжавшие украинский ВПК

Вооруженные силы России ударили по объектам энергетики, снабжавшим военно-промышленный комплекс Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Для атаки бойцы использовали авиацию, ударные БПЛА и артиллерию. Также ВС России поразили аэродромы, цеха производства, склады беспилотников и безэкипажных катеров и места их подготовки к боевом использованию. Поражение нанесли скоплениям живой силы и техники врага в 153 районах специальной операции.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в пресс-службе.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Зеленое в Донецкой Народной Республике. Село перешло под контроль подразделений группировки войск «Центр».