«С доблестью выполнили поставленную боевую задачу по освобождению населенного пункта Волково. Враг будет разбит, победа будет за нами», — сказали военные.

Военнослужащие группировки войск «Центр» продолжают громить позиции Вооружённых сил Украины, освобождая территорию Донецкой Народной Республики.

Российские военные нанесли урон живой силе и технике четырех механизированных и мотострелковых бригад, а также бригады национальной гвардии и двух бригад территориальной обороны противника. ВСУ потеряли до 580 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая французский бронетранспортер VAB, девять артиллерийских орудий и шесть автомобилей.

Ранее российские войска освободили населенные пункты Шевченко в ДНР и Новоегоровка в ЛНР. Противник лишился до 945 боевиков, машины пехоты Bradley, бронетранспортеров М113, артиллерийской установки «Гвоздика».

В ДНР ВС России также освободили Воздвиженку. Бойцы нанесли удары по девяти украинским бригадам, которые были дислоцированы в десяти населенных пунктах республики. В результате противник потерял более 530 военных и два американских бронетранспортера М113.