Критическую инфраструктуру поразили в Черкасской области

После атаки в Черкасской области Украины была поражена критически важная инфраструктура. Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

«Повреждения получила критическая инфраструктура, что привело к перебоям с электроснабжением в регионе, включая областной центр», — процитировало его агентство УНН.

По его словам, экстренные службы уже работают над устранением последствий атаки и восстановлением электроснабжения для абонентов. Информация о масштабах повреждений уточняется, добавил он.

Ранее взрывы прогремели в Киеве. Мониторинговые паблики сообщили, что в украинской столице работают системы противовоздушной обороны.

Ранее стало известно о жестком ударе по военному объекту ВСУ под Одессой. Подпольщик Сергей Лебедев рассказал, что взрыв прогремел в порту Южный. К месту происшествия прибыли не менее восьми машин скорой медицинской помощи.