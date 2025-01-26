Российские войска установили контроль над населенным пунктом Зеленое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В результате активных действий подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Зеленое Донецкой народной республики», — отметили в оборонном ведомстве.

Противник потерял до 650 человек, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Бойцы подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные позиции и рубежи. ВСУ лишились до двухсот человек личного состава. Также были уничтожены один бронетранспортер M113 производства США и ликвидированы два склада с боеприпасами.

В ходе боевых действий на Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» нанесли удар по позициям мотопехотной и десантно-штурмовой бригад Украины в районе населенного пункта Волчанск.

Ранее военнослужащие ликвидировали в Черном море два украинских безэкипажных катера, которые направлялись в сторону Крыма. Ночью средства ПВО нейтрализовали над российскими регионами 15 дронов.