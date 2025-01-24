Грузовой поезд сошел с рельсов в Ровненской области Украины. Факт ЧП в Telegram-канале подтвердил глава местной областной администрации Александр Коваль.

Он написал, что на одном из объектов Украинской железной дороги в Дубенском районе произошла внештатная ситуация. По его словам, пострадавших в результате ЧП нет.

В соцсетях пользователи сообщили, что за происшествием стоит пророссийское подполье. В районе населенного пункта Судобичи Дубенского района Ровенской области произошел подрыв, в результате чего под откос пошел поезд с грузом для ВСУ. С рельсов сошли 10 вагонов, на место ЧП отправили спецтехнику и полицию.

Накануне координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил о мощном ударе, нанесенном по военному аэродрому в Николаевской области. В момент атаки на поле стоял как минимум один военный борт.