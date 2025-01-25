Минобороны сообщило об ударе по инфраструктуре аэродромов и складам ВСУ

Вооруженные силы России ударили по инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения БПЛА и местам их подготовки в 132-х районах в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Для атаки бойцы использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные дроны, ракетные войска и артиллерию. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ потеряли до 550 боевиков и танк.

Бойцы группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника. В этой зоне ответственности украинские войска лишились 170 человек. Группировка «Запад» нанесла поражение ВСУ в Харьковской области и ДНР, потери врага достигли 400 военных.

«Подразделения „Южной“ группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ», — сообщили в Минобороны.

Накануне российские военные установили триколор на одном из зданий в центре населенного пункта Великие Новоселки — это последний крупный рубеж украинской армии на Южнодонецком направлении.