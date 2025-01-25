Военные поразили в Киевской области штаб ВСУ с британскими инструкторами

ВС России с помощью дронов атаковали штаб с британскими инструкторами, расположенный в городе Бровары в Киевской области. Об этом сообщило издание Lenta.ru . Официальные подтверждения этой информации не публиковались.

По информации издания, в ночь с 23 на 24 войска точечно ударили по украинским военным объектам, в том числе по аэродромной инфраструктуре, пунктам дислокации иностранных инструкторов и логистическим узлам.

В Броварах военные уничтожили шифрованные терминалы связи Thales TRC 3700 и спутниковую станцию BGAN Explorer 727. В результате удара повреждения получил серверный центр. Издание добавило, что ВС России ликвидировали британского наемника, из-за атаки получили ранения еще несколько иностранных специалистов.

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по военному объекту Украины в порту Южный. К месту взрыва подъехали как минимум восемь автомобилей скорой медицинской помощи, рассказал он.