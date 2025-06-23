Киев в огне, Сумы на подходе. Главное о ситуации в зоне СВО за неделю

Российские войска за неделю взяли под контроль семь населенных пунктов, в том числе имеющее большое значение село Запорожье. Украину сотрясли несколько групповых ударов по объектам военной промышленности и инфраструктуры, десятки военнопленных вернулись домой. О событиях в зоне СВО с 16 по 22 июня — в материале 360.ru.

Какие населенные пункты перешли под контроль России В Харьковской области войска расширили зону контроля южнее и севернее Красного Первого и заняли лесополосу. Подразделения группировки «Запад» освободили Долгенькое, Московку, Петровское.

Фото: РИА «Новости»

«Московка — это небольшое село, которое находится на правобережье реки Оскол и практически примыкает к Купянску. Очень серьезные логистические проблемы теперь у боевиков ВСУ», — заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Группировка «Центр» продвинулась вглубь обороны, освободила Новониколаевку и Петровское в ДНР. При взятии последнего штурмовики малыми группами обошли населенный пункт с юга, мотоциклисты отвлекли внимание ВСУ, затем захватили и быстро зачистили село. Бойцы 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады «Восток» вытеснили боевиков из села Запорожье в Покровском районе ДНР, зачистили подвалы и здания, разминировали территорию и развернули триколор. Пресс-служба Минобороны назвала взятие этого населенного пункта важным шагом на пути к полному освобождению территории ДНР.

На взятие поселка Перебудова в Великоновоселковском районе ДНР рядом с ранее освобожденным Комаром группировка «Восток» потратила менее трех дней. Сложность, по словам военного эксперта Андрея Марочко, заключалась в рельефе местности и наличии водного препятствия. Штурмовики форсировали реку Мокрые Ялы, создали на западном берегу плацдарм и водрузили флаг России. Ситуация в Сумской области Продвижение в Сумской области усилилось, успехи российской армии признали на Западе. Газета The New York Times сообщила, что до столицы региона подразделениям осталось пройти всего 19,3 километра.

Фото: РИА «Новости»

Напряженная обстановка вынудила Генштаб ВСУ расширить ежедневную сводку — появились Северо-Слобожанское и Курское направления, а Харьковское стало Южно-Слобожанским по названию города в Чугуевском районе. Главком ВСУ Александр Сырский объявил о создании отдельной группы и назначении ответственных за возведение защитных сооружений. Задача российских войск в этом регионе — создать зону безопасности у границы Курской области. Президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии ПМЭФ-2025, что ее глубина составит от восьми до 12 километров, дальше — Сумы.

У нас нет такой задачи — забрать Сумы. Но, в принципе, я этого не исключаю. Владимир Путин Президент России

Заявление президента встревожило украинцев. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* обвинил власти в халатности — из-за организационных ошибок и коррупции фортификационные сооружения в Сумской области не помогли. Бомбардировки Украины С 14 по 20 июня военные нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными дронами по Украине. Они атаковали предприятия военно-промышленного комплекса, объекты топливно-энергетической инфраструктуры, радиолокационные станции, цеха, места хранения и запуска ударных БПЛА, пункты временной дислокации военных, сил специальных операций и иностранных наемников.

Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям / Telegram

Крупная атака на объекты военно-промышленного комплекса в Киевской области и Запорожье произошла 17 июня. Основной удар пришелся на Киев, ВС России уничтожили крупный склад боеприпасов и системы ПВО. Этот удар на Украине назвали крупнейшим за последние месяцы. Воздушные силы Вооруженных сил Украины признали, что «воздушный купол» не выдержал, упустив 166 воздушных целей из менее чем 500. Групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного, морского базирования и ударными дронами нанесли ночью 21 июня. Под прицелом оказались инфраструктура военного аэродрома и объект топливно-энергетического комплекса в Полтавской области, обеспечивающего горючим группировки ВСУ. Ситуация в зоне СВО Российские вооруженные силы получили стратегическое преимущество на всех направлениях, заявил Путин на ПМЭФ-2025. Они ежедневно продвигаются по всей линии боевого соприкосновения.

На фоне провалов и кадрового голода президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ вместо генерал-майора Михаила Драпатого, который сложил полномочия после атаки на учебный корпус.

Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Этот пост занял бригадный генерал Геннадий Шаповалов, командовавший войсками Оперативного командования «Юг» и служивший на базе НАТО в Висбадене. Зеленский возложил на эту рокировку большие надежды, однако рядовые украинцы начали паковать чемоданы. Рэпер, командир роты 412-го полка Вооруженных сил Украины Александр Ярмак предупредил о «кровавой осени» и призвал земляков бежать как можно дальше от критической инфраструктуры. Обмен пленными Очередные обмены пленными по стамбульским договоренностям прошли 19 и 20 июня. Группы российских военнослужащих привезли в Белоруссию. Там они прошли медосмотр и связались с родными.

Фото: Пресс-служба Минобороны

Украинской стороне передали 6060 тел погибших солдат ВСУ. Из них 16 июня — 1248 тел военнослужащих ВСУ в обмена на 51 российского. Новое оружие России Связисты группировки войск «Запад» получили станции спутниковой связи «Спирит-030». Это компактные, по сравнению с предшественниками, «тарелки» со стабильным сигналом и небольшой антенной. Бойцы довольны — приборы просты в использовании и прекрасно подходят для работы у линии боевого соприкосновения.

Фото: www.globallookpress.com

ВС России также начали применять для разведки приграничных маршрутов новый тип дронов, внешне напоминающих ударные «Шахеды». Они поднимаются на высоту до трех километров, передают сигнал на 50 километров и фиксируют работу системы ПВО противника. Что касается украинских разработок, то ВСУ получат дистанционно-управляемый боевой модуль «Сабля» МК19(М). Он сделан на базе американского гранатомета с ленточным питанием Mk 19 и предназначен для ведения огня из автоматического гранатомета калибра 40 миллиметров. Боевым модулем оснастят наземные роботизированные комплексы и транспортные средства. *Внесен в России в список террористов и экстремистов.