ВС России продвинулись в Харьковской области

Российские военные продвинулись в районе населенного пункта Красное Первое в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, войска в ходе активных освободительных действий расширили зону контроля южнее и севернее Красное Первое.

«После уничтожения опорного пункта украинских боевиков западнее от Красного Первого заняли лесополосу», — сообщил эксперт.

Марочко отметил, что продвижение ВС России позволило усилить артиллерийские удары по украинским позициям в районах населенных пунктов Петро-Ивановка, Митрофановка и Нововасильевка, а также нарушить логистику украинских боевиков на участке трассы Колодезное — Фиголевка.

Ранее украинское командование признало появление нового направления боевых действий в Сумской и Харьковской приграничных областях страны.