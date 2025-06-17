ВС России продвинулись в Харьковской области
Марочко: ВС России продвинулись у Красного Первого Харьковской области
Российские военные продвинулись в районе населенного пункта Красное Первое в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, войска в ходе активных освободительных действий расширили зону контроля южнее и севернее Красное Первое.
«После уничтожения опорного пункта украинских боевиков западнее от Красного Первого заняли лесополосу», — сообщил эксперт.
Марочко отметил, что продвижение ВС России позволило усилить артиллерийские удары по украинским позициям в районах населенных пунктов Петро-Ивановка, Митрофановка и Нововасильевка, а также нарушить логистику украинских боевиков на участке трассы Колодезное — Фиголевка.
Ранее украинское командование признало появление нового направления боевых действий в Сумской и Харьковской приграничных областях страны.