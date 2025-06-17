Украинское командование признало появление нового направления боевых действий

Боевые действия в украинском приграничье усилились, поэтому командование выделило новое направление в Сумской области и переименовало существующее Харьковское. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины.

«В связи с активизацией противника в приграничье Сумской области <…> Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины с 16 июня 2025 года в своих ежедневных сводках будет сообщать о ходе боевых действий на еще одном боевом действии», — заявили военные.

Кроме признания дополнительного направления командование решило переименовать Харьковское в Южно-Слобожанское, по названию города в Чугуевском районе. Сводки по-прежнему продолжат выходить трижды в день. В двух последних военные указали объединенные Северо-Слобожанское и Курское направления.

В Сумской и Харьковской областях задействованы подразделения группировки российских войск «Север». Минобороны 16 июня сообщило об ударах в районе Новой Сечи, Искрисковщины, Рыжевки, Писаревки, Садков и Уд.