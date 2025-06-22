В США заявили о близости ВС России к Сумам

Подразделения ВС России приблизились к украинскому городу Сумы. Они находятся на расстоянии 19,3 километра. Об этом сообщило The New York Times.

По данным издания, российские войска уже преодолели четыре региона Украины и скоро могут занять Сумы. В статье привели слова президента Владимира Путина об отсутствии «цели захватить Сумы». При этом он этого не исключил.

В публикации указали на решимость России продолжать наступление. В то же время президент США Дональд Трамп, ранее обещавший быстрое разрешение конфликта, переключил свое внимание на Ближний Восток.

Украинский лидер Владимир Зеленский после слов Путина о Сумах собрал заседание, чтобы обсудить обстановку на поле боя. Он заявил, что ВСУ продолжают сдерживать российский войска в Сумской области.

Также на Украине вскрылись проблемы с возведением фортификаций, поэтому ВС России смогли так быстро приблизиться к областному центру.