Военкор Коц назвал пораженные цели в ночном ударе по Киеву

Военкор Коц назвал ночной удар по Киеву самым мощным за последнее время

Российские войска в ночь на вторник, 17 июня, запустили по Киеву огромное количество беспилотников. Каждая группа дронов концентрировалась на одной цели, чтобы обойти системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

Он подчеркнул, что налет на украинскую столицу стал одним из самых мощных за последнее время.

По данным Коца, в зону поражения попали аэропорты Жуляны и Борисполь, где находились американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, киевский радиозавод, а также большой склад боеприпасов. В последней точке после попадания беспилотника началась повторная детонация снарядов.

«По данным мониторинговых ресурсов, в Киеве более 10 очагов пожаров, три из них — масштабные», — отметил военный корреспондент.

Министерство обороны России назвало целью ночного удара по Киеву объекты военно-промышленного комплекса. В ведомстве уточнили, что для поражения использовали высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования, а также ударные беспилотники.