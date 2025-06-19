Наземные дроны ВСУ снабдят автоматическими гранатометами

На Украине разработали боевой модуль «Сабля» для наземных дронов и транспорта с автоматическими гранатометами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Минобороны кодифицировало дистанционно-управляемый боевой модуль „Сабля“ МК19(М). Он предназначен для ведения огня из автоматического гранатомета калибра 40 миллиметров», — сообщили военные.
За основу украинские конструкторы взяли американский гранатомет с ленточным питанием Mk 19, который рассчитан на выпуск 390 снарядов в минуту с расстояния до 2,2 километра. Боевым модулем оснастят наземные роботизированные комплексы и транспортные средства.
Ранее ФСБ рассказала о всплеске попыток иностранных спецслужб заполучить военную технику и вооружения для отправки ВСУ. Спецслужба заметила небывалый интерес к ракетно-космической, судостроительной и авиационной отраслям.
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