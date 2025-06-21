Названа причина смены командующего Сухопутными войсками ВСУ
FT: Зеленский назначил Шаповалова, чтобы ускорить мобилизацию
Проблема неукомплектованности Вооруженных сил Украины обострилась. Для того, чтобы ускорить мобилизацию, президент Владимир Зеленский решился на новые кадровые перестановки, сообщила британская газета Financial Times.
«Зеленский назначил нового командующего для решения проблемы нехватки войск на Украине», — заявил автор статьи.
Сухопутные войска возглавил Геннадий Шаповалов, который с апреля 2024 года стоял во главе оперативного командования группировки «Юг». Зеленский, по информации инсайдеров, возложил надежды не столько на самого командующего, сколько в целом на рокировку в высшем военном руководстве.
Необходимость ускорить мобилизацию обострилась в последние месяцы из-за продвижения российской армии на севере и востоке Украины. Властям не удалось реформировать систему призыва так, чтобы решить проблему, подготовка новобранцев проходит довольно вяло.
Украинские подразделения укомплектованы всего на 47%, заявил на встрече с руководителями международных информагентств президент России Владимир Путин. Российские войска, по его словам, продвигаются на всех направлениях.