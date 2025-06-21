Проблема неукомплектованности Вооруженных сил Украины обострилась. Для того, чтобы ускорить мобилизацию, президент Владимир Зеленский решился на новые кадровые перестановки, сообщила британская газета Financial Times .

«Зеленский назначил нового командующего для решения проблемы нехватки войск на Украине», — заявил автор статьи.

Сухопутные войска возглавил Геннадий Шаповалов, который с апреля 2024 года стоял во главе оперативного командования группировки «Юг». Зеленский, по информации инсайдеров, возложил надежды не столько на самого командующего, сколько в целом на рокировку в высшем военном руководстве.

Необходимость ускорить мобилизацию обострилась в последние месяцы из-за продвижения российской армии на севере и востоке Украины. Властям не удалось реформировать систему призыва так, чтобы решить проблему, подготовка новобранцев проходит довольно вяло.

Украинские подразделения укомплектованы всего на 47%, заявил на встрече с руководителями международных информагентств президент России Владимир Путин. Российские войска, по его словам, продвигаются на всех направлениях.